"85" لاعبًا في بطولة المملكة لقوى الإعاقة بالقطيف

ويشارك في البطولة "85" لاعبًا يتنافسون في جميع الإعاقات؛ إذ تنطلق المنافسات التي ستقام يومَي "الجمعة والسبت" من الساعة الثالثة وحتى الثامنة مساءً، في مختلف السباقات، وذلك ضمن البرنامج الزمني للاتحاد السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة؛ بهدف تجهيز اللاعبين لياقيًّا، واكتشاف أبطال جدد ليكونوا دعامةً قوية للمنتخبات الوطنية في مختلف البطولات.