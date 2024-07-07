القادسية يدشن أول تحضيراته لدوري روشن بتدريبات بدنية ولياقية

دشن لاعبو فريق القادسية الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تحضيراتهم استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، على فترتين صباحية ومسائية.
وأجرى اللاعبون في الحصة الصباحية تمارين بدنية ولياقية، في صالة الرياضية، بعد الخضوع للفحوص الطبية الكاملة.
وفي الفترة المسائية، استكملت التدريبات، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية في الصالة الرياضية، قبل الانتقال إلى الملعب لإجراء التدريبات اللياقية.
وقرر الإسباني ميشيل غونزاليس، المدير الفني، برنامج الفريق، خلال الأسبوع الذي يسبق المعسكر الخارجي، والذي يشتمل على فترتين تدريبيتين "صباحية ومسائية".
ومن المقرر، أن يلتحق اللاعبون الدوليون بالمعسكر، عقب الانتهاء من المشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم.
وستغادر بعثة الفريق يوم 14 يوليو الجاري إلى مدينة فيلنو الهولندية، التي تحتضن معسكره التحضيري للفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن تكون العودة للمملكة في الثاني من أغسطس المقبل.