القادسية يدشن أول تحضيراته لدوري روشن بتدريبات بدنية ولياقية

وستغادر بعثة الفريق يوم 14 يوليو الجاري إلى مدينة فيلنو الهولندية، التي تحتضن معسكره التحضيري للفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، على أن تكون العودة للمملكة في الثاني من أغسطس المقبل.