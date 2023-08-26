يجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري.. الطائف تستضيف كأس السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، السبت، عن توصله لاتفاقٍ مع الاتحاد السعودي، يقضي بإقامة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي المصري ومنافسه اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف السعودية.
وتقرّر أن يقام نهائي المسابقة بين فريق الأهلي ونظيره الجزائري في 15 سبتمبر المقبل، في مدينة الطائف على أرض ملعب الملك فهد.
وكان النادي الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الفائت، فيما نال نادي اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية.
وقّع الاتحادُ الأفريقي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق من هذا العام؛ مذكرةَ تفاهم مدّتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات، وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.
وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركّز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، واكتشاف المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.
وسيتمّ الإعلان عن معلومات التذاكر ومواعيد انطلاق المباراة في الوقت المناسب من قبل كلٍّ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم.