يجمع الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري.. الطائف تستضيف كأس السوبر الأفريقي

وقّع الاتحادُ الأفريقي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق من هذا العام؛ مذكرةَ تفاهم مدّتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات، وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.