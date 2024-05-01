بعد الصعود لنهائي الكأس.. صحف عالمية تتغنى بالهلال: خيسوس وفريقه "كابوس" "غالاردو" و"الاتحاد"

وقالت صحيفة "Record": "الهلال بقيادة خورخي خيسوس يصل إلى نهائي الكأس، فقد فاز فريق المدرب البرتغالي على الاتحاد، وينتظر الفائز بين النصر والخليج لمعرفة من سيواجهه في اللقاء الكبير".