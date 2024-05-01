بعد الصعود لنهائي الكأس.. صحف عالمية تتغنى بالهلال: خيسوس وفريقه "كابوس" "غالاردو" و"الاتحاد"
تغنت صحف عالمية بفوز الهلال بقيادة خورخي خيسوس أمس أمام الاتحاد في منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتأهل الهلال أمس الثلاثاء، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (2/1)، في مباراة الدور نصف نهائي للبطولة.
وقالت صحيفة "Record": "الهلال بقيادة خورخي خيسوس يصل إلى نهائي الكأس، فقد فاز فريق المدرب البرتغالي على الاتحاد، وينتظر الفائز بين النصر والخليج لمعرفة من سيواجهه في اللقاء الكبير".
وكتبت صحيفة "Lance": "خورخي خيسوس يواصل سلسلة عدم الهزائم أمام مارسيلو غالاردو، في المملكة، فقد فاز الهلال في كل مبارياته أمام الاتحاد منذ تولي الأرجنتيني قيادة الفريق".
وعلقت صحيفة "tycsports": "تم إقصاء الاتحاد بقيادة غالاردو مرة أخرى على يد الهلال في الكأس، لقد أصبح جلاده منذ تولي خيسوس".
فيما قالت صحيفة "Olé": "الهلال كابوس غالارد، تم القضاء عليه مرة أخرى على يد جلاده فقد خسر الاتحاد أمام الهلال بنتيجة (2- 1) في نصف نهائي كأس خادم الحرمين".