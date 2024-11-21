نهائيات تحدي "ESL" السعودي تقترب من تحديد البطل في الرياض.. ديسمبرالمقبل

اختُتمت مرحلة التصفيات المؤهلة لتحدي ESL السعودي المقدم من مجموعة ESL FACEIT، الشركة الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية وترفيه ألعاب الفيديو، بعد منافسات قوية في لعبة Overwatch 2، مما يمهد الطريق لنهائي استثنائي. تأهلت ثلاثة فرق متميزة للمرحلة النهائية المنتظرة التي ستُقام في مدينة الرياض بتاريخ 7 ديسمبر. يترقب متابعين الرياضات الإلكترونية المواجهات التي ستشهد تنافس هذه الفرق على لقب البطولة وحصتها من مجموع الجوائز البالغ 20,000 دولار، مما يعزز من مكانة الرياضات الإلكترونية في المملكة.
وتبدأ نهائيات تحدي ESL السعودي بمباراة حاسمة بين فريقي Dragons وVision Esports في البرَاكيت السفلي، مما يهيئ الساحة لمواجهة مثيرة. الفريق الفائز في هذه المباراة سيتقدم لملاقاة فريق Twisted Minds في النهائي الكبير، حيث سيتم تحديد بطل البطولة. سيحصل الفريق الفائز على جائزة قدرها 9,000 دولار ويفوز بلقب بطل أول تحدي ESL السعودي، بينما سيحصل الفريقان الوصيف والمراتب الثالثة على 5,000 دولار و3,000 دولار على التوالي. بالإضافة إلى الجوائز المالية، سيحظى الفريق البطل بفرصة تمثيل المنطقة والمنافسة على الساحة العالمية.