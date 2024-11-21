نهائيات تحدي "ESL" السعودي تقترب من تحديد البطل في الرياض.. ديسمبرالمقبل

اختُتمت مرحلة التصفيات المؤهلة لتحدي ESL السعودي المقدم من مجموعة ESL FACEIT، الشركة الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية وترفيه ألعاب الفيديو، بعد منافسات قوية في لعبة Overwatch 2، مما يمهد الطريق لنهائي استثنائي. تأهلت ثلاثة فرق متميزة للمرحلة النهائية المنتظرة التي ستُقام في مدينة الرياض بتاريخ 7 ديسمبر. يترقب متابعين الرياضات الإلكترونية المواجهات التي ستشهد تنافس هذه الفرق على لقب البطولة وحصتها من مجموع الجوائز البالغ 20,000 دولار، مما يعزز من مكانة الرياضات الإلكترونية في المملكة.