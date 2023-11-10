النصر يبحث عن تضييق الفارق مع المتصدر من بوابة الوحدة.. والاتفاق يواجه الفيحاء

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تقام 3 لقاءات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
يدخل الحزم المباراة وهو بالمركز الـ18(الأخير)، ولديه 7 نقاط، بينما يشارك الأخدود في اللقاء وهو يمتلك 7 نقاط أيضًا، ويحتل المركز الـ17(قبل الأخير).
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يشارك الفيحاء باللقاء وهو بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة، في حين يقع الاتفاق بالمركز السابع ويمتلك 21 نقطة.
يقام اللقاء بين النصر والوحدة في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يدخل النصر المواجهة وهو يحتل وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الوحدة بالمركز الـ8، ويمتلك 16 نقطة.