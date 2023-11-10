النصر يبحث عن تضييق الفارق مع المتصدر من بوابة الوحدة.. والاتفاق يواجه الفيحاء

يدخل الحزم المباراة وهو بالمركز الـ18(الأخير)، ولديه 7 نقاط، بينما يشارك الأخدود في اللقاء وهو يمتلك 7 نقاط أيضًا، ويحتل المركز الـ17(قبل الأخير).