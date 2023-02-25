مدرب الهلال "دياز" قبل موقعة الدحيل المرتقبة: "نواجه فريقًا صعبًا.. وعلينا بذل كل ما لدينا من أجل الفوز

قال المدير الفني لفريق الهلال السعودي الكروي الأول "دياز"، إنه يثق في قدرة فريقه والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يواجه غدًا الأحد، الدحيل القطري في نصف النهائي المرتقب.