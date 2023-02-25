مدرب الهلال "دياز" قبل موقعة الدحيل المرتقبة: "نواجه فريقًا صعبًا.. وعلينا بذل كل ما لدينا من أجل الفوز

قال المدير الفني لفريق الهلال السعودي الكروي الأول "دياز"، إنه يثق في قدرة فريقه والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يواجه غدًا الأحد، الدحيل القطري في نصف النهائي المرتقب.
وتابع "دياز" في المؤتمر الصحفي اليوم السبت: "هدفنا الحالي هو تجاوز الدحيل والوصول للنهائي. واثقون من قدرتنا على ذلك".
وزاد: "الوصول لهذا الدور يعني أننا تجاوزنا العديد من العقبات، لكن الوصول للنهائي يحتاج للمزيد من العمل، ونمتلك فريقًا متمرسًا بالمشاركات القارية والعالمية".
وأوضح مدرب الأزرق: "لدينا مجموعة جيدة وكبيرة من اللاعبين الأجانب الذين يستحقون التواجد في كل المباريات، لكن بالبطولة يتم اختيار 4 فقط، ونملك عدة خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة".
واختتتم: "ينتظرنا لقاء صعب أمام فريق قوي. يجب علينا أن نبذل كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل".