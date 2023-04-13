الهلال يسعى إلى استعادة توازنه أمام الباطن الجريح

ويبحث حامل اللقب في النسخ الثلاث الماضية عن العودة لسكة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط المستمر مع الفريق في الجولتين الأخيرتين إذ تعادل مع الطائي وخسر قبلها من الشباب بثلاثية نظيفة من أجل استعادة الثقة قبل خوض الديربي أمام الغريم التقليدي وأيضًا لمصالحة جماهيره الغاضبة على تذبذب نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.