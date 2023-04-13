الهلال يسعى إلى استعادة توازنه أمام الباطن الجريح

يفتتح فريق الهلال رابع الترتيب بـ 46 نقطة اليوم الجمعة منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على فريق الباطن متذيل جدول الترتيب بـ12 نقطة على ملعبه عند تمام الساعة العاشرة مساءً.
ويبحث حامل اللقب في النسخ الثلاث الماضية عن العودة لسكة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط المستمر مع الفريق في الجولتين الأخيرتين إذ تعادل مع الطائي وخسر قبلها من الشباب بثلاثية نظيفة من أجل استعادة الثقة قبل خوض الديربي أمام الغريم التقليدي وأيضًا لمصالحة جماهيره الغاضبة على تذبذب نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.
ويُدرك المدرب الأرجنتيني رامون دياز جيدًا أن أي تعثر ربما سيكلفه ترك منصبه لذا سيعمل جاهدًا للعودة بالنقاط الثلاث للاقتراب من ثلاثي المقدمة والإبقاء على بصيص الأمل في المحافظة على لقبه ولاسيما أنه مازال يملك مواجهتين مباشرتين مع الوصيف النصر في الجولة القادمة ومع الاتحاد المتصدر في الجولة 27.
في المقابل يأمل فريق الباطن استغلال الحالة المعنوية السيئة للاعبي الهلال لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق أول انتصار لهم على ضيفهم في المسابقة لكي تنعش حظوظهم وتطيل من أمد بقائهم في دوري المحترفين على اعتبار أن الهزيمة ستُسرع من هبوط الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.
وتحمل مواجهة اليوم رقم 12 بين الفريقين بدوري المحترفين حيث لم يسبق للباطن أن حقق الفوز على الهلال خلال 11 مواجهة السابقة بينهما، إذ خسر 7 مرات وتعادلا في 4 مناسبات.
كما ستُقام يوم الجمعة المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي بين الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر بـ 24 نقطة وضيفه الفيحاء الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ25 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يتطلع أصحاب الضيافة إلى استعادة توازنهم وتضميد جراحهم للعودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة عنهم في الجولات الثلاث الأخيرة للابتعاد عن مراكز الخطر وتحسين موقعهم في جدول الترتيب قبل فترة التوقف ولاسيما أن الفريق تنتظره مباريات في غاية الصعوبة في المراحل الأخيرة من المنافسة.
في حين يسعى فريق الفيحاء إلى استثمار الحالة المعنوية لدى لاعبيه بعد فرضهم التعادل أمام النصر للعودة بنتيجة إيجابية من ميدان مضيفه الاتفاق للثأر لنتيجة الذهاب وأيضًا لتوسيع الفارق معه بجدول الترتيب والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.
وسبق أن تقابل الفريقان 9 مرات في المسابقة مالت خلالها الكفة بشكل واضح لفريق الاتفاق الذي كسب 5 مباريات آخرها الثلاثية النظيفة في الدور الأول فيما حضر التعادل في 4 مناسبات.