لاعب النصر الجديد "أليكس تيليس".. "خيّال الأطراف" ومهارات لافتة

من جديد يعود الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، للقاء مع صديقه القديم وزميله في فريق مانشستر يونايتد "أليكس تيليس"، بعدما انضمّ الظهير الأيسر البرازيلي رسميًّا إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال نادي النصر: "النجم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميًّا للعالمي".
وأكّد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، أن القيمة التسويقية للاعب صاحب الـ30 عامًا، تُقدر بـ7.5 ملايين يورو.
ويعتبر "تيليس" من أهم اللاعبين في مركز الظهير الأيسر حول العالم؛ إذ يمتلك "خيّال الأطراف" خبرةً هائلة اكتسبها من خلال اللعب لسنوات في عدد من الدوريات الأوروبية.
ويتميّز تيليس بتسديداته من مسافات بعيدة، وعرضياته المتقنة، وقدرته على تجاوز المدافعين، وهي الصفات التي جعلت الأندية الأوروبية تتهافت على التعاقد معه قبل انضمامه ليونايتد.
وعلى الرغم من كونه يلعب في مركز الظهير الأيسر، إلا أن اللاعب البرازيلي يتميّز بانطلاقاته الهجومية الرائعة، وكراته العرضية المتقنة، وحسّه التهديفي؛ وهو الأمر الذي تكشفه الإحصاءات والأرقام الشخصية التي حقّقها خلال مسيرته.
ويؤكّد المراقبون الرياضيون أنّ تيليس تطوّر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بدليل أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في بورتو عن موسم 2017-2018، كما اختير ضمن الفريق الأفضل في الدوري البرتغالي في أكثر من موسم، وهو ما جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى به.
وُلد أليكس تيليس في مدينة كاكسياس دو سول البرازيلية، يوم 15 ديسمبر 1992، لوالده خوسيه تيليس، وأمه كلوديت تيليس، ومنذ سنوات حياته الأولى اكتشف المحيطون به سرعته الاستثنائية في الجري، ليبدأ مسيرته مع كرة القدم في شوارع مدينته؛ ما مهّد له بدء رحلته في فريق يوفينتود، الذي خاض معه أولَ مباراة رسمية له عام 2011 في دوري الدرجة الرابعة في البرازيل، وبعده تألّق لينضم لفريق جريميو في الدرجة الأولى عام 2013، وهناك فاز بجائزة أفضل ظهير أيسر أكثر من مرتين؛ إذ أبهر الجميع بمستواه كأحد أبرز الأظهرة الواعدين في العالم.
وشأنُه شأنُ معظم اللاعبين البرازيليين، بدأ تيليس يطمح في الانتقال للعب في أوروبا، وهو ما حدث بالفعل بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الأولى البرازيلي؛ حيث حصل فريق غلطة سراي على خدماته في يناير من عام 2014، وهناك استطاع أن يثبت جدارته للعب بجانب الكبار؛ فبعد موسم ونصف فقط كان قد حقّق مع فريقه لقب الدوري المحلي "موسم 2014-2015"، ولقب كأس تركيا مرتين، كما لعب ضد فريقَي آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين في نسختين متتاليتين من دوري أبطال أوروبا.