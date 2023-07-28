لاعب النصر الجديد "أليكس تيليس".. "خيّال الأطراف" ومهارات لافتة

وُلد أليكس تيليس في مدينة كاكسياس دو سول البرازيلية، يوم 15 ديسمبر 1992، لوالده خوسيه تيليس، وأمه كلوديت تيليس، ومنذ سنوات حياته الأولى اكتشف المحيطون به سرعته الاستثنائية في الجري، ليبدأ مسيرته مع كرة القدم في شوارع مدينته؛ ما مهّد له بدء رحلته في فريق يوفينتود، الذي خاض معه أولَ مباراة رسمية له عام 2011 في دوري الدرجة الرابعة في البرازيل، وبعده تألّق لينضم لفريق جريميو في الدرجة الأولى عام 2013، وهناك فاز بجائزة أفضل ظهير أيسر أكثر من مرتين؛ إذ أبهر الجميع بمستواه كأحد أبرز الأظهرة الواعدين في العالم.