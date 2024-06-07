"الأخضر" يفتح ملف مواجهة الأردن ضمن تصفيات كأس العالم

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وضَمِن المنتخب السعودي التأهل للدور الثالث بعد فوزه خارج ملعبه على باكستان 3-0 أمس الخميس على ملعب جناح في إسلام أباد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
ميدانيًّا، قسَّم المدير الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب باكستان، وخصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على "ملاعب أكاديمية مهد" بتمارين الإحماء، ثم تمارين التمرير، بعدها طبَّق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب "حسان التمبكتي" برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي برنامجه الإعدادي مساء غد السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "ملاعب أكاديمية مهد" عند الساعة السابعة مساء.
الجدير ذكره أن الأخضر حافظ على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط للأردن، و5 لطاجيكستان، في حين بقي رصيد باكستان خاليًا من النقاط.
وضمنت السعودية والأردن التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وحجز المنتخب الأردني بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 بمرافقة المنتخب السعودي مستضيف النهائيات.