"الأخضر" يفتح ملف مواجهة الأردن ضمن تصفيات كأس العالم

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة "الرياض" استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.