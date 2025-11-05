ثلاث مواجهات منتظرة في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن

وتُختتم السبت المقبل منافسات الجولة الثامنة؛ حيث يحل النصر المتصدر ضيفًا على نيوم، فيما يواجه الشباب ضيفه الاتفاق، وتتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمتابعة الديربي المنتظر "ديربي البحر" بين الاتحاد والأهلي، والتي ستكون فيها الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة والندية.