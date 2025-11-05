ثلاث مواجهات منتظرة في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بثلاث مباريات منتظرة؛ حيث يستقبل الحزم ضيفه الخليج، فيما يواجه القادسية نظيره الخلود، بينما يحل الرياض ضيفًا على ضمك.
وتتواصل غدًا الجمعة منافسات الجولة الثامنة، حيث يلتقي الفيحاء نظيره الأخدود، ويستقبل الفتح ضيفه التعاون، فيما يحل الهلال ضيفًا على النجمة.
وتُختتم السبت المقبل منافسات الجولة الثامنة؛ حيث يحل النصر المتصدر ضيفًا على نيوم، فيما يواجه الشباب ضيفه الاتفاق، وتتجه الأنظار إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمتابعة الديربي المنتظر "ديربي البحر" بين الاتحاد والأهلي، والتي ستكون فيها الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة والندية.