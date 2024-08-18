الوحيد في العالم الذي جعل حياة "رونالدو" مريرة.. "صحف عالمية" تعلق على هزيمة النصر أمام الهلال

وتُوج الهلال مساء أمس السبت بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي بعد تغلبه على النصر بنتيجة (4/1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.