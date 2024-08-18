الوحيد في العالم الذي جعل حياة "رونالدو" مريرة.. "صحف عالمية" تعلق على هزيمة النصر أمام الهلال

سلطت العديدُ من الصحف العالمية الضوءَ على فوز الهلال الساحق على النصر بالأمس في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.
وتُوج الهلال مساء أمس السبت بطلًا لكأس الدرعية للسوبر السعودي بعد تغلبه على النصر بنتيجة (4/1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وقالت صحيفة "ESPN": "النصر يخسر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، ولا يزال كريستيانو رونالدو ينتظر أول لقب محلي له في المملكة العربية السعودية بعد خسارة النصر (4- 1) أمام الهلال في كأس السوبر السعودي.
وأضافت الصحيفة: "على الرغم من تسجيل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات للهدف الافتتاحي؛ إلا أنه أصيب بالإحباط بعد أن سجل الهلال أربعة أهداف في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني".
وعلقت الصحيفة بقولها "marca": "يواصل الهلال جعل حياة كريستيانو مريرة، ويتوج بطلًا للسوبر السعودي؛ فقد فاز الفريق (1- 4)، ليرفع الفريق كأس السوبر للمرة الخامسة، فلا يوجد فريق في العالم جعل وجود كريستيانو رونالدو مريرًا إلى هذا الحد طوال مسيرته سوى الهلال.
وكتبت صحيفة "lance": "الهلال يهزم النصر ويتوج بكأس السوبر السعودي، انتهى الكلاسيكو السعودي لصالح فريق خورخي خيسوس للمرة الخامسة".