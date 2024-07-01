إدارة الفيحاء تقاضي المدرب الصربي فوك رازوفيتش

ونشر النادي بيانًا إعلاميًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قال فيه: "تلقت إدارة نادي الفيحاء خطابًا رسميًا اليوم الاثنين الموافق 1/7 /2024م من مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي فوك رازوفيتش، حيث تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نادي الفيحاء من طرف واحد".