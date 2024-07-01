إدارة الفيحاء تقاضي المدرب الصربي فوك رازوفيتش

أعلن نادي الفيحاء، الناشط في الدوري السعودي للمحترفين تلقيه خطاباً من مدرب الفريق الكروي الأول الصربي فوك رازوفيتش يعلن فيه إنهاء عقده مع الفريق من طرف واحد، مشيرة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي القانونية.
ونشر النادي بيانًا إعلاميًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قال فيه: "تلقت إدارة نادي الفيحاء خطابًا رسميًا اليوم الاثنين الموافق 1/7 /2024م من مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي فوك رازوفيتش، حيث تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نادي الفيحاء من طرف واحد".
وأضاف البيان: "عليه فقد قررت إدارة النادي إحالة ملف المدرب إلى الإدارة القانونية بالنادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حفظ حقوق نادي الفيحاء القانونية والمادية والمعنوية".
وتابع البيان: "كما بدأت الإدارة العمل بشكل عاجل على ملف التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة".
وختمت الإدارة بيانها: "ويأتي هذا البيان انطلاقًا من مبدأ الشفافية تجاه جماهير الفيحاء والمجتمع الرياضي عامة، وتأكيدًا على المبدأ الثابت للإدارة في المحافظة على حقوق النادي ومكتسباته".
وكان نادي كلباء الإماراتي أعلن اليوم الاثنين تعاقده مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين.
الجدير ذكره أن المدرب الصربي "51 عامًا" تولى الإشراف على الفيحاء موسم 2021 بعقد يمتد لموسمين وقاده إلى تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في عام 2022.
وجددت إدارة النادي في يونيو من عام 2022عقد الصربي فوك رازوفيتش لمدة عامين إضافيين، ليتمد عقده حتى نهاية موسم 2025.