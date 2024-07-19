اللعبة الشهيرة PUBG Mobile تفتتح منافساتها ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وبفضل شعبيتها البارزة عالمياً، أشعلت PUBG Mobile حماس عشاق الرياضات الإلكترونية في المجتمع الدولي منذ إعلان الجدول الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وبداية من اليوم، تتجه أنظار الجميع نحو SEF أرينا وتحديداً خشبة مسرح stc أرينا، حيث ستخوض الفرق منافسات عديدة في طريقها نحو النصر طوال فترة البطولة. وتشمل مرحلة المجموعات، التي تُقام من 19 إلى 21 يوليو، 18 مباراة، يتأهل منها 16 فريقاً إلى مرحلة المنافسات الرئيسية المقررة من 26 إلى 28 يوليو. أما الفرق التي لم تتأهل مباشرة، فسوف تخوض مرحلة البقاء من 23 إلى 24 يوليو، حيث سيتاح لأربعة فرق فقط فرصة التأهل والانتقال إلى المنافسات الرئيسية.