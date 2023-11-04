"هوساوي" يحصد برونزية الماستر في بطولة العالم لكمال الأجسام

وفي نفس الفئة حقّق زميلُه ماجد أبو الرحى، المركزَ الخامس، ليواصل الأخضر تحقيق الإنجازات في البطولة العالمية التي استهلّها هتان بخاري بتحقيق المركز الثالث وبرونزية فئة "مسكلر فيزيك"، ونال زميلُه نايف الباشا المركزَ السادس عالميًّا في نفس الفئة، فيما حقّق حمدان الغامدي في اليوم الثاني الميداليةَ الذهبية لفئة "ماسكلر فيزيك".