ممتاز اليد: المتصدر الهدى يتعثر.. والصفا والخليج يواصلان المطاردة

وبهذه النتائج يتصدر الهدى ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، ويأتي الصفا في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والخليج ثالثًا بـ23 نقطة، ومضر رابعًا برصيد 21 نقطة، والوحدة خامسًا برصيد 17 نقطة، والأهلي السادس بـ16 نقطة، والنور في المركز السابع برصيد 14 نقطة، والزلفي الثامن برصيد 11 نقطة، والترجي تاسعًا برصيد 8 نقاط، والعدالة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ثم الروضة والقارة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد 5 نقاط.