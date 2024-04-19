ممتاز اليد: المتصدر الهدى يتعثر.. والصفا والخليج يواصلان المطاردة

فاز مضر على الهدى في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، التي أقيمت اليوم الجمعة 19 إبريل 2024م.
وتغلّب مضر على الهدى متصدر الترتيب بنتيجة (34-30)، وفاز الصفا على العدالة بنتيجة (33-23)، وتغلب الخليج على القارة (40-22)، وتخطى الوحدة نظيره الزلفي بنتيجة (36-28)، وفاز الروضة على الترجي (26-28)، وانتصر النور على الأهلي بنتيجة (27-30).
وبهذه النتائج يتصدر الهدى ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، ويأتي الصفا في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والخليج ثالثًا بـ23 نقطة، ومضر رابعًا برصيد 21 نقطة، والوحدة خامسًا برصيد 17 نقطة، والأهلي السادس بـ16 نقطة، والنور في المركز السابع برصيد 14 نقطة، والزلفي الثامن برصيد 11 نقطة، والترجي تاسعًا برصيد 8 نقاط، والعدالة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ثم الروضة والقارة في المركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد 5 نقاط.