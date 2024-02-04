رسميًا.. الاتحاد المصري يفك ارتباطه بمدرب المنتخب "روي فيتوريا"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن فك ارتباطه مع مدرب المنتخب الأول، البرتغالي روي فيتوريا ، وذلك على خلفية الخروج من دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.