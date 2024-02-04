رسميًا.. الاتحاد المصري يفك ارتباطه بمدرب المنتخب "روي فيتوريا"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن فك ارتباطه مع مدرب المنتخب الأول، البرتغالي روي فيتوريا ، وذلك على خلفية الخروج من دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.
وقرر تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا للمنتخب الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.
ونشر الاتحاد المصري بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قال فيه: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.
وتابع البيان: "قرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، والموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، والموافقة على تعيين الكابتن علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد.