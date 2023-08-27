"جماهير الهلال" تطالب بالتعاقد مع نجم إيه سي ميلان "ثيو هرنانديز".. والنادي يتحرك

وانضم ثيو هرنانديز البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي إيه سي ميلان في يوليو 2019، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2021، ولعب سابقًا للعديد من الأندية مثل: أتلتيكو مدريد، ديبورتيفو ألافيس (إعارة)، ريال سوسيداد (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 60 مليون يورو.