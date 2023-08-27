"جماهير الهلال" تطالب بالتعاقد مع نجم إيه سي ميلان "ثيو هرنانديز".. والنادي يتحرك

طالبت جماهير الهلال، إدارة النادي بالتعاقد مع الفرنسي ثيو هرنانديز، نجم إيه سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأطلقت الجماهير عدة هاشتاجات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تطالب فيه بضم ثيو، لتدعيم مركز الظهير الأيسر؛ مشيرًا إلى أنه لاعب متوفر ومميز وسيساعد المنظومة كثيرًا.
وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الفرنسي متقبل فكرة الانتقال للدوري السعودي؛ لافتة إلى أن الهلال بدأ في التفاوض مع النادي الإيطالي لضم اللاعب.
وانضم ثيو هرنانديز البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي إيه سي ميلان في يوليو 2019، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2021، ولعب سابقًا للعديد من الأندية مثل: أتلتيكو مدريد، ديبورتيفو ألافيس (إعارة)، ريال سوسيداد (إعارة)، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 60 مليون يورو.