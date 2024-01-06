"الكاتبية" يتوّج بلقب بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم

توّج رئيسُ مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، عادل الفقي، فريقَ الكاتبية من المدينة المنورة، بلقب بطولة الأبطال للهواة في نسختها الثالثة، التي نظّمتْها رابطة الهواة تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشهدت المباراةُ تواجدَ عدد من الشخصيات الرياضية في المدينة المنورة.
وجاء تتويج الكاتبية بعد فوزه على فريق أبوعريش من جازان بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة.
وسلّم رئيسُ رابطة الهواة، كأسَ البطولة، ومبلغ "300" ألف ريال لفريق الكاتبية، فيما تسلّم فريق أبو عريش الميداليات الفضية، ومبلغ "150" ألف ريال.
كما سلّم "أحمد عيد" رئيسُ الاتحاد السعودي "السابق"، حارسَ فريق الكاتبية "محمد السنوسي" جائزةَ أفضل حارس، وقدّم "عبدالله المزيعل" عضو مجلس إدارة الرابطة ممثل وزارة الرياضة، جائزةَ الهداف لـ"شادي محمد" لاعب فريق عميد ألمع، وسلمت "عالية الرشيد" عضو مجلس إدارة الرابطة ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، "وجدي الطويل" لاعب فريق أبو عريش، جائزةَ أفضل لاعب، فيما كرّم "مرعي العواجي" نائبُ رئيس الرابطة، حكامَ النهائي بقيادة "مصطفى الدليم".