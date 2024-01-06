"الكاتبية" يتوّج بلقب بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم

توّج رئيسُ مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، عادل الفقي، فريقَ الكاتبية من المدينة المنورة، بلقب بطولة الأبطال للهواة في نسختها الثالثة، التي نظّمتْها رابطة الهواة تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشهدت المباراةُ تواجدَ عدد من الشخصيات الرياضية في المدينة المنورة.