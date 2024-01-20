"رينان لودي" لاعب الهلال الجديد: بيع العلب أوصله إلى النجومية.. ولقاح كورونا سبَّب له أزمة في كأس العالم

بعد بضع سنوات من التمرين انضم رينان إلى المواهب الشابة الأخرى في مينينوس دا فيلا، إلا أنه كان من الصعب عليه التكيف مع أسلوب التدريب الجديد والتواصل مع الأطفال الآخرين في الأكاديمية، حتى أنه اضطر إلى بيع العلب الفارغة؛ ليتمكن من شراء التذكرة التي ستساعده على التدريب في مدينة أخرى، وهي التجربة التي كانت مرهقة بالنسبة لعمره؛ إذ كان عليه أن يواصل التدريب في الأكاديمية بعد الانتهاء من البيع.