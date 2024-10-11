الدوري السعودي للسيدات: الأهلي يُمطر شباك الشباب بسداسية.. والنصر يقلب تأخُّره لفوز مثير على الأمل

حسم فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات قمة مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للسيدات؛ وذلك بالفوز على مضيفه فريق الشباب (6-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وتناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من ابتسام جرايدي (ثلاثية)، وكابا كابا نعومي (هدفين)، وأليس كوزي (هدفًا)، فيما سجل ثنائية الشباب اللاعبتان ماريا دياز وماكلينز.
كما أقيمت اليوم الجمعة ثلاث مباريات لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم.
وتغلب في إحداها فريق الاتحاد على فريق العلا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الاتحاد بجدة. هدف الانتصار الوحيد سجلته اللاعبة البرازيلية لاتيسيا نونيس من تسديدة بعيدة المدى، استغلت بها تقدم حارسة فريق العلا؛ لتضع الكرة في الشباك، وذلك في الشوط الأول من المباراة.
ونجحت سيدات النصر في قلب تأخرهن بهدف لتحقيق فوز مثير خارج ملعبهن على فريق الأمل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب نادي عكاظ في الطائف.
وأنهى فريق الأمل الشوط الأول على أرضه متقدمًا بهدف سجلته اللاعبة إيمان مروش من مجهود فردي مميز، توغلت به من الجهة اليسرى قبل أن تسدد كرة زاحفة، استقرت في الشباك.
وفي الشوط الثاني تمكن فريق النصر من إدراك التعادل عن طريق اللاعبة كلارا لوفانجا في الدقيقة الـ87 قبل أن تنجح اللاعبة لينا بوساحة في خطف هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبهذه النتائج تصدَّر فريق الأهلي جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه النصر بالرصيد ذاته، ثم الشباب بـ6نقاط، فيما احتل فريق الاتحاد المركز الرابع بـ6 نقاط، وحافظ العلا على المركز السادس برصيد 3 نقاط، في حين بقي الأمل من دون أي نقطة في المركز التاسع (قبل الأخير).
وتُستكمل غدًا السبت منافسات الجولة الثالثة بإقامة مباراتين، في الأولى يستضيف فريق الترجي نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية (القطيف) عند الساعة الخامسة والنصف مساء، وفي ختام الجولة يلاقي القادسية فريق شعلة الشرقية على ملعب نادي القادسية بالخبر عند تمام الساعة الثامنة مساء.