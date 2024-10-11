الدوري السعودي للسيدات: الأهلي يُمطر شباك الشباب بسداسية.. والنصر يقلب تأخُّره لفوز مثير على الأمل

وتغلب في إحداها فريق الاتحاد على فريق العلا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الاتحاد بجدة. هدف الانتصار الوحيد سجلته اللاعبة البرازيلية لاتيسيا نونيس من تسديدة بعيدة المدى، استغلت بها تقدم حارسة فريق العلا؛ لتضع الكرة في الشباك، وذلك في الشوط الأول من المباراة.