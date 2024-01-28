"الرقابة على المنشطات" تقرّر وقف لاعب الملاكمة "الشهيبي" 4 سنوات

وتَمَثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أُخذت من اللاعب، وهو الانتهاك ½ من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.