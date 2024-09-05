البحرين تهزم أستراليا وفلسطين تحرج كوريا الجنوبية واليابان تدكّ الصين بالـ7

وتضمّ المجموعةُ إلى جانب البحرين وأستراليا، منتخبات: اليابان، والسعودية، والصين، وإندونيسيا، على أن يتأهّل منتخبان بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهّل الثالث والرابع إلى الملحق.