البحرين تهزم أستراليا وفلسطين تحرج كوريا الجنوبية واليابان تدكّ الصين بالـ7

انطلقت التصفيات النهائية لقارة آسيا، المؤهّلة لكأس العالم 2026، بمفاجأة كبيرة فجّرها "الأحمر" البحريني من أرض أستراليا.
وحقّقت البحرينُ أولَ فوز بتاريخها على أستراليا "1-0"، الخميس، على "استاد سي باس سوبر" في مدينة غولد كوست، ضمن افتتاح الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد طرد لاعبه "كوسيني ينغي" في الدقيقة 77، مُنِيَ منتخب البلد المضيف بضربة ثانية، عندما سجل "هاري سوتار" عن طريق الخطأ هدفَ الفوز للبحرين قبل دقيقة من الوقت الأصلي.
ووضع المنتخبُ البحريني نفسَه في مكان ممتاز، مع انطلاق التصفيات بالانتصار المهم من أرض أستراليا، قبل مواجهة اليابان في المنامة، الثلاثاء المقبل.
وتضمّ المجموعةُ إلى جانب البحرين وأستراليا، منتخبات: اليابان، والسعودية، والصين، وإندونيسيا، على أن يتأهّل منتخبان بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهّل الثالث والرابع إلى الملحق.
على صعيد آخر واصل المنتخبُ الفلسطيني النتائجَ العربية المميزة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الخميس.
وخطف منتخبُ "الفدائي" نقطةً مهمة من كوريا الجنوبية، في سول، وأجبر "الشمشون" على التعادل بنتيجة "0-0"، أمام أكثر من 50 ألفًا من مشجعيه.
وفشلت محاولات كوريا الجنوبية بقيادة نجم الدوري الإنجليزي الممتاز "هيونغ مين سون"، في فكّ الحصار الفلسطيني طوال وقت المباراة.
وكاد المنتخب الفلسطيني أن يخطف الفوزَ في الوقت بدل الضائع، إلا أن مهاجم الفريق أضاع انفرادة سانحة أمام المرمى.
من ناحية أخرى اكتسح المنتخبُ الياباني ضيفَه منتخبَ الصين بسباعية نظيفة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس.
والتقى المنتخبان في الجولة الافتتاحية للمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026.
وأنهى المنتخبُ الياباني الشوطَ الأول بثنائية نظيفة سجّلها "واتارو إيندو، وكاورو ميتوما" في الدقيقتين "12، و45+2".