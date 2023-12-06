صحيفة تركية: رئيس بشكتاش يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي النصر لضم "تاليسكا"

كشفت صحيفة "medyabar" التركية عن استهداف حسن أرات رئيس بشكتاش التركي، التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الصحيفة ذاتها على توصل رئيس بشكتاش إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي النصر خلال وجوده برحلة في المملكة العربية السعودية بالأيام الماضية.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي النادي التركي سيلجؤون إلى معاونة الرعاة، لتلبية متطلبات تاليسكا المادية الضخمة، مشيرًا إلى أنه قد يرغب لاعب النصر في العودة إلى بشكتاش مرة أخرى.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية أيضًا اهتمامها بالتعاقد مع أندرسون تاليسكا أبرزها إنترناسيونال، كورينثيانز، فلامنغو، بالميراس.
وجددت إدارة النصر في إبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، إلى عام 2026، الذي قد انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند.