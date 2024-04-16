وجوه مألوفة بعيدة عن الأضواء.. هنا لاعبون عالميون بدوري الدرجة الأولى السعودي

فييتو؛ انضم للهلال صيف 2020 ورغم أنه حقق 11 هدفاً خلال 35 مباراة لم يلعب سوى 11 منها كاملة، إلا أنه لم يُقنع الهلاليين أبداً، وبدأ الحديث عن رحيله وضرورة استبداله بلاعب آخر، لكن مع تقدُّم القادسية في جدول الترتيب، فإن فييتو في طريقه للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين العام المقبل.