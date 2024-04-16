وجوه مألوفة بعيدة عن الأضواء.. هنا لاعبون عالميون بدوري الدرجة الأولى السعودي

نجح الدوري السعودي للمحترفين في ضم كثيرٍ من نجوم كرة القدم الذين حقّقوا شهرة واسعة في أرجاء العالم؛ ما كان السبب الرئيس في التفات الأنظار نحو المملكة؛ باعتبارها الواجهة الأولى لكرة القدم في الشرق الأوسط.
وبعيداً عن ألمع النجوم الذين تتسلط عليهم الأضواء، فالدوري السعودي للدرجتين الأولى والثانية يضم بعض الوجوه المألوفة البعيدة عن الأضواء.
اشتهر كاريلو؛ بفترته في سبورتنج، ولعب فترة قصيرة في واتفورد، والآن يجد اللاعب نفسه يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي مع نادي القادسية.
قضى الجناح البالغ من العمر 32 عاماً السنوات الخمس الماضية يلعب مع الهلال، ثم انتقل إلى القادسية في الصيف بعد أن اعتبره ناديه السابق فائضاً عن متطلباته.
وأمضى اللاعب 4 سنوات مع فريق الهلال، لعب خلالها 188 مباراة، وأحرز 29 هدفاً وقدّم 34 تمريرة حاسمة، وظفر برفقته بعددٍ من البطولات، منها: دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.
حقّق فورنون أنيتا؛ كثيراً من الإنجازات سابقاً مع أياكس ونيوكاسل، أمّا الآن، فيمكن العثور على الشاب البالغ من العمر 35 عاماً، وهو يلعب ضمن الدرجة الثانية في الدوري السعودي.
ولعب لاعب خط الوسط 106 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قام بـ 201 تدخلٍ، لكن بعد قضاء السنوات الثلاث الماضية في هولندا، انتقل أنيتا أخيراً إلى العروبة الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية من الدوري.
ومثّل أنيتا؛ عديداً من الأندية الإنجليزية والهولندية، حيث خاض تجربة مع نيوكاسل الإنجليزي لمدة 5 مواسم، ومع ليدز الإنجليزي لمدة موسمين، وأياكس أمستردام الهولندي، إذ خاض 463 مباراة مع الأندية التي مثلها ومنتخب بلاده، حيث أسهم في 33 هدفاً (سجل 13 هدفاً - صنع 20 هدفاً).
وفي السياق نفسه، سلك لوتشيانو فييتو؛ مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، طريق كاريلو نفسه في الصيف بترك الهلال؛ لينضم إلى القادسية في الدرجة الأولى.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في 27 مباراة، حقّق فيها 17 هدفاً، كما أنتج أيضاً تسع تمريرات حاسمة.
فييتو؛ انضم للهلال صيف 2020 ورغم أنه حقق 11 هدفاً خلال 35 مباراة لم يلعب سوى 11 منها كاملة، إلا أنه لم يُقنع الهلاليين أبداً، وبدأ الحديث عن رحيله وضرورة استبداله بلاعب آخر، لكن مع تقدُّم القادسية في جدول الترتيب، فإن فييتو في طريقه للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين العام المقبل.
خلال فترة توهجه، كان رياض بودبوز؛ لاعباً مميزاً للغاية، خاصة حينما كان ضمن صفوف مونبيلييه، إذ أمضى لاعب الوسط المهاجم الجزائري عاماً واحداً مع الأهلي، وأسهم في عودته إلى دوري المحترفين.
وفي سبتمبر الماضي، وقّع اللاعب عقداً لمدة عامين مع أٌحد في الصيف، الذي يحتل حالياً المركز 13 في جدول الترتيب.
حارس مرمى أتلتيكو مدريد وإيفرتون السابق، جويل روبلز؛ هو واحد من أشهر حراس المرمى، علماً أنه انضم إلى صفوف نادي القادسية في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء مشواره مع ليدز يونايتد في الصيف.
وحقّق روبلز أداءً جيداً في فريقه الجديد، حيث استقبلت شباكه 23 هدفاً فقط في 27 مباراة.
وفي يوليو الماضي، تعاقدت إدارة القادسية مع الحارس الإسباني جويل روبلز؛ قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي، علماً أن اللاعب بدأ مسيرته مع كرة القدم من فريق الشباب بنادي خيتافي الإسباني، بعدها انتقل لفريق أتلتيكو مدريد، وتدرج من خلاله حتى وصل للفريق الأول.
وفي يوليو الماضي، وقّع اللاعب الإنجليزي ماكس باور؛ عقداً مع نادي القادسية ليكون أول اللاعبين الأجانب الذين يتم التعاقد معهم بعد تعيين مواطنه روبي فاولر؛ مدرباً للفريق.
وكان فاولر هو المسؤول عن تعاقد القادسية مع لاعب خط وسط ويجان أثليتيك، حيث قال المدرب إن "أي لاعب كرة قدم يقول إن الأمر لا يتعلق بالمال فهو يكذب - الجميع يريد أن يتم تقديره، لذلك يقبلون العرض الأفضل".