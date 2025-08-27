الأخضر تحت 17 عامًا يختتم معسكر الطائف ويتجه إلى فرنسا

اختتم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معسكره الإعدادي في محافظة الطائف، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج التحضير للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2025، المقرر إقامتها في قطر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تنوّعت التدريبات بين الجوانب اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب.
ويغادر المنتخب مساء اليوم إلى فرنسا لإقامة معسكر إعدادي، استعدادًا للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي ستُقام خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر، والتي سيواجه خلالها منتخبات فرنسا، اليابان، والبرتغال.
وضمّت قائمة الأخضر للمعسكر (24) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:
وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبوبكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل عياش، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ياسر عوض، محمد المالكي، إبراهيم عزام، محمد الخلف، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، ثاري أحمد، ماهر طواشي، علي العيسى، عبدالله هزازي، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، وليد علي، عبدالهادي مطري، مختار برناوي.