سفراء إرث قطر يزورن الهلال لمناقشة نهائي سوبر لوسيل

قام اليوم الأحد سفراء إرث قطر، من اللجنة العُليا للمشاريع والإرث، بزيارة لمقر نادي الهلال السعودي، حيث كان في استقبالهم عبد الله الجربوع الرئيس التنفيذي.
وتجول الوفد في مقر النادي واطلع على ما يضمه من مرافق، قبل أن يناقش كل ما يتعلق في نهائي كأس سوبر لوسيل.
وجاءت الزيارة لمتابعة ومناقشة كل تفاصيل نهائي كأس السوبر لوسيل 2022م ، والذي سيشارك فيه الهلال كبطل للدوري السعودي.
ويلاقي الهلال بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين، نظيره الزمالك المصري بطل الدوري المصري، 9 سبتمبر المقبل، على نهائي كأس سوبر لوسيل، على هامش افتتاح الملعب، أكبر ملاعب مونديال 2022 الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، مع حفل غنائي ضخم.