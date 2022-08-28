سفراء إرث قطر يزورن الهلال لمناقشة نهائي سوبر لوسيل

ويلاقي الهلال بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين، نظيره الزمالك المصري بطل الدوري المصري، 9 سبتمبر المقبل، على نهائي كأس سوبر لوسيل، على هامش افتتاح الملعب، أكبر ملاعب مونديال 2022 الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، مع حفل غنائي ضخم.