32 حكماً واعداً يديرون منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية

أكدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مسيرة مخرجات خطتها الاستراتيجية، والتي تستهدف إعداد جيل واعد من الحكام لقيادة المنافسات الكروية، وذلك من خلال تكليف 32 حكمًا واعدًا لقيادة مباريات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا المقامة في محافظة الطائف من 18 إلى 30 يوليو الجاري، بمعدل أعمار ما بين 20 إلى 25 عامًا، منهم 7 حكام من أكاديمية الحكام والتي تعتبر إحدى مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.