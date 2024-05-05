الهلال ينهي تحضيراته لمؤجلة "الأهلي" من الجولة 28

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر اليوم استعداداته الميدانية؛ تأهبًا لمواجهة مضيفه "الأهلي"، في تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في "جدة"، حيث غلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية.
بدأ المران بتدريبات متنوعة بالكرة، ثم شرح المدير الفني "خيسوس" النهج التكتيكي الذي يود تطبيقه غدًا، بعدها أدى اللاعبون عددًا من التطبيقات التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "جدة"؛ تحضيرًا لخوض مواجهة الغد، المؤجلة من الجولة 28 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.