الهلال ينهي تحضيراته لمؤجلة "الأهلي" من الجولة 28

بدأ المران بتدريبات متنوعة بالكرة، ثم شرح المدير الفني "خيسوس" النهج التكتيكي الذي يود تطبيقه غدًا، بعدها أدى اللاعبون عددًا من التطبيقات التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة.