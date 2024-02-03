سلة "العاصمة السعودي" تكسب "الشمال العراقي" في افتتاح دورة السيدات العربية بالشارقة

ومثّل العاصمة خلال اللقاء: الجوهرة محمد، والهنوف تركي، ورند النويصر، ولمى خالد، وأوراد أحمد، ومها محمد، وجنى سالم، ومنيرة فهد، وفيكتوريا برايد، وعايدة نجيب، ودايموند ريتشاردسون، وجين أمير.