سلة "العاصمة السعودي" تكسب "الشمال العراقي" في افتتاح دورة السيدات العربية بالشارقة

تَغَلّب فريق العاصمة السعودي لكرة السلة، على فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة 79- 65؛ في افتتاح منافسات مسابقة كرة السلة اليوم السبت في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحتضنها إمارة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من 2- 12 فبراير الجاوي بمشاركة 550 لاعبة يمثلون 15 دولة عربية و63 ناديًا.
ومثّل العاصمة خلال اللقاء: الجوهرة محمد، والهنوف تركي، ورند النويصر، ولمى خالد، وأوراد أحمد، ومها محمد، وجنى سالم، ومنيرة فهد، وفيكتوريا برايد، وعايدة نجيب، ودايموند ريتشاردسون، وجين أمير.
ويلاقي فريق العاصمة، عند الثالثة من عصر غد الأحد، فريق الفحيص الأردني، ضمن لقاءات الدور الأول على صالة نادي الشارقة بسمنان البطائح.