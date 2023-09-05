تحضيراً لوديتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية.. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر نيوكاسل

واصل المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية خلال الفترة ( 3 - 12 ) من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ، بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل المنتخب السعودي برنامجه يوم غدٍ الأربعاء بحصة تدريبية مغلقة.