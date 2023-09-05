تحضيراً لوديتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية.. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر نيوكاسل

واصل المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية خلال الفترة ( 3 - 12 ) من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.