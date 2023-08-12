"الأخضر الصغير".. يواجه أوزبكستان ضمن بطولة ميرابرور عثمانوف الودية

يخوض المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الأحد مباراته ضمن منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان، والمقامة حتى الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.