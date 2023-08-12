"الأخضر الصغير".. يواجه أوزبكستان ضمن بطولة ميرابرور عثمانوف الودية

يخوض المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم، غدًا الأحد مباراته ضمن منافسات بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان، والمقامة حتى الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.
ويحل "الأخضر" ضيفًا على منتخب أوزبكستان في تمام السابعة مساءً بتوقيت أوزبكستان (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي باختاكور في العاصمة طشقند.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية.