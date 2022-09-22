بحضور وكيل الإمارة.. أمير القصيم يتسلّم شعلة الألعاب السعودية

وعبر أمير منطقة القصيم عن فخره بما وصلت إليه النشاطات والألعاب الرياضية في المملكة، مشيرًا إلى أن شعلة الألعاب السعودية التي تجوب جميع مناطق المملكة دليل على التطور والتقدم الرياضي الذي يصادف مناسبة اليوم الوطني، منوهًا إلى اهتمام القيادة الحكيمة أعزها الله بمثل هذه البرامج، منوهًا إلى اعتزاز القصيم بمشاركة أكثر من 250 متطوعًا في شعلة الألعاب، سائلًا الله أن تكون بلادنا شعلة من التقدم والازدهار ومنارة للعالم في عقيدتها وثوابتها، مشيدًا بفكرة الشعلة التي دمجت التراث والرياضة وكل جوانب الحياة مواكبةً لرؤية 2030.