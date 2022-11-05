دورة الألعاب السعودية 2022.. " فهد بن جلوي" يتوج الفائزين بمنافسات الرماية

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين بمسابقة مسدس ضغط الهواء 10م، ضمن منافسات الرماية في دورة الألعاب السعودية 2022.
تقام منافسات الرماية في ميدان تدريب الرماية بالأمن العام، وتستمر حتى يوم غد الأحد، وحصد اللاعب عطالله ندى العنزي، الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء اللاعب محمد بن مانع العمري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل اللاعب علي محمد الغامدي، منصة التتويج بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وانطلقت صباح اليوم منافسات دور المجموعات في كرة الطاولة، في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما انطلقت مرحلة التصفيات للرجال والسيدات في منافسات الكاراتيه في صالة جامعة الملك سعود، لأوزان 60 كجم و67 كجم للرجال، ووزن مفتوح للسيدات.