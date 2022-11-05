دورة الألعاب السعودية 2022.. " فهد بن جلوي" يتوج الفائزين بمنافسات الرماية

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين بمسابقة مسدس ضغط الهواء 10م، ضمن منافسات الرماية في دورة الألعاب السعودية 2022.