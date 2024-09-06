"الأخضر" يُدشِّن استعداداته لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهته القادمة أمام منتخب الصين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعمد المدير الفني روبرتو مانشيني، خلال الحصة التدريبية المسائية، لتقسيم لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب إندونيسيا، وخصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانها على "مركز داليان الرياضي"، وضمت بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أُجريت تمارين تكتيكية متنوعة، واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء غد السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على "مركز داليان الرياضي" عند الساعة السابعة مساء.

وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد وصلت مساء اليوم الجمعة إلى مدينة "داليان" الصينية استعدادًا لملاقاة منتخب الصين مساء الثلاثاء القادم على "استاد داليان سويوان"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار داليان الدولي ممثل سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية جابر راشد.

من جانبه، قدَّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية على حُسن الاستقبال، والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.

وكانت بعثة المنتخب الوطني السعودي قد غادرت جدة فجر اليوم الجمعة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تعادل على أرضه مع إندونيسيا 1-1 يوم أمس الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية (الطريق إلى كأس العالم 2026).