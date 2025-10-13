في صيف 2025.. "مهد" تجهز المواهب السعودية بمعسكرات دولية في 7 دول

شهد صيف عام 2025 نشاطًا لافتًا لأكاديمية مهد الرياضية، التي واصلت مسيرتها في صناعة أبطال المستقبل، من خلال تنظيم سبعة معسكرات دولية في كل من: تايلند، أذربيجان، فنلندا، إنجلترا، إسبانيا، بلغاريا، ولوكسمبورغ، بهدف صقل المواهب السعودية في بيئات رياضية احترافية.
وجاءت هذه المعسكرات تأكيدًا على رؤية الأكاديمية في الاستثمار الحقيقي بالموهبة الوطنية، حيث لم تقتصر على الإعداد البدني والفني فقط، بل شملت بناء الشخصية الرياضية المتوازنة القائمة على الثقة والانضباط والعمل الجماعي.
وفي إنجلترا، أقيم معسكر بمدينة ريدنغ خلال أغسطس، بمشاركة 37 لاعبًا من فئتي تحت 13 و14 عامًا، واختُتم بالفوز بالكأس الفضية لفئة 2012، بعد أداء مميز. أما في لوكسمبورغ، فقد خاض فريق فئة 2015 أكثر من 10 مباريات ودية إلى جانب بطولتين، مما عزز من نضجهم التكتيكي والفني.
كما شاركت الأكاديمية في بطولة كأس مدريد الدولية، وسط 32 فريقًا عالميًا مثل ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان، في تجربة استثنائية للمواهب السعودية. وفي بلغاريا، خاض 16 لاعبًا تجربة تدريبية مكثفة، شملت تطوير المهارات الفردية والجماعية ومباريات ودية أمام مدارس أوروبية مختلفة.
واهتمت الأكاديمية برياضات الدفاع عن النفس، حيث نظّمت معسكر تايكوندو في بانكوك لأربعة لاعبين، ومعسكر جودو في باكو لموهبتين، ركّزا على رفع الجاهزية الفنية والبدنية. أما في فنلندا، فقد خضع ستة لاعبين لبرنامج متخصص في جري السرعات، برز خلاله العداء مراد كعبي بفوزه بالمركز الأول في سباق 800 متر ضمن بطولة لوهيا للناشئين بزمن 2:09 دقيقة.
وتعكس هذه التجارب الدولية التزام أكاديمية مهد بتنمية جيل سعودي قادر على التميز عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت الرياضة في قلب التنمية الوطنية، وجعلت من الاستثمار في الموهبة إحدى ركائزها الأساسية.