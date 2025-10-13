في صيف 2025.. "مهد" تجهز المواهب السعودية بمعسكرات دولية في 7 دول

شهد صيف عام 2025 نشاطًا لافتًا لأكاديمية مهد الرياضية، التي واصلت مسيرتها في صناعة أبطال المستقبل، من خلال تنظيم سبعة معسكرات دولية في كل من: تايلند، أذربيجان، فنلندا، إنجلترا، إسبانيا، بلغاريا، ولوكسمبورغ، بهدف صقل المواهب السعودية في بيئات رياضية احترافية.