قبل مواجهة "الاستقلال" الإيراني.. مدرب "الهلال": لدينا الحلّ لأزمة الضغط على المنافس

كشف المديرُ الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس"، عن آخر تجهيزات فريقه لمواجهة الغد أمام الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال "خيسوس" خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لكل مباراة صعوبتها المختلفة عن الأخرى، والاستقلال فريق يتميز بجماعية الأداء".
وتابع: "نيمار سيشارك في مباراة الغد أمام الاستقلال إن لم يجدّ جديد في الأمور خلال الساعات القادمة".
وأوضح مدرب "الأزرق" أن "الهلال" لديه أزمة في الضغط على المنافس في الجزء الأمامي من الملعب، وهو ما ظهر في لقاء الديربي، مشددًا على أنه سيجد حلولًا لهذه الأزمة.
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه سيدخل المباراة بنيّة الانتصار، مشيرًا إلى أن "الاستقلال" من الأندية المميزة.