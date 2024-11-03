قبل مواجهة "الاستقلال" الإيراني.. مدرب "الهلال": لدينا الحلّ لأزمة الضغط على المنافس

وأوضح مدرب "الأزرق" أن "الهلال" لديه أزمة في الضغط على المنافس في الجزء الأمامي من الملعب، وهو ما ظهر في لقاء الديربي، مشددًا على أنه سيجد حلولًا لهذه الأزمة.