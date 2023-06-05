الأخضر الأولمبي يتغلب على نظيره الفرنسي في افتتاح بطولة تولون الدولية

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على مضيّفه منتخب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل الإيجابي للفريقين في الشوطين الأصليين بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن الجولة الأولى من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون).