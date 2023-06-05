الأخضر الأولمبي يتغلب على نظيره الفرنسي في افتتاح بطولة تولون الدولية

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على مضيّفه منتخب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل الإيجابي للفريقين في الشوطين الأصليين بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب لاتر دي تينيغي، ضمن الجولة الأولى من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون).
وتمكن منتخب فرنسا من التسجيل أولاً في الدقيقة 8، في حين أحرز اللاعب محمد مران هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 39 أحرز اللاعب سعد الناصر الهدف الثاني للأخضر، بينما أحرز منتخب فرنسا هدف التعادل في الدقيقة 89.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سعد الناصر، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، محمد مران.
وسيُعاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الثلاثاء تدريباته على أن يلاقي منتخب فنزويلا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة تولون الدولية.
يُذكر أن مشاركة الأخضر الأولمبي في بطولة تولون تأتي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المزمع انطلاقها مطلع شهر سبتمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا في قطر 2024، والتي بدورها تؤهل إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).