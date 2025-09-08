اكتمال تحضيرات "يلو" لرعاية الموسم الخامس من دوري "يلو"

وفي حديثه عن استمرار الرعاية، أوضح الحميّد أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رسالة الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واهتمامها الكبير بالقطاع الرياضي بوصفه محل متابعة وتأثير واسع على شرائح المجتمع. واختتم الحميّد بالإشارة إلى أن مواسم الدوري القادمة ستكون أكثر تألقًا وإثارة ومتابعة من قبل الجماهير.

وكشف الحميّد عن خصم بمناسبة انطلاق الدوري بنسبة 20% بضاف الى خصومات العضويات وخصم بنسبة 50% على رسوم الشحن يمكن الاستفادة منها باستخدام الرمز DWRI25 عبر الرابط: https://yelo.onelink.me/z7Tl/Dawrina