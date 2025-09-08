اكتمال تحضيرات "يلو" لرعاية الموسم الخامس من دوري "يلو"

أكد الأستاذ حمد الحميّد، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، عن اكتمال التحضيرات للمشاركة في إنجاح الموسم الخامس لرعاية الشركة لمسابقة دوري "يلو". وأكد الحميّد أن المواسم الأربعة الماضية شهدت نجاحات استثنائية تمثلت في ارتفاع نسب الحضور الجماهيري والمشاهدة التلفزيونية، بالإضافة إلى المستويات المميزة التي قدمتها الفرق واللاعبون، وهو ما أسهم في انضمام عدد من اللاعبين إلى صفوف المنتخبات الوطنية في المملكة، فضلًا عن مشاركة المحترفين من جنسيات مختلفة ضمن فرق الدوري.
وأشار الحميّد إلى أن "يلو" ستواصل خلال الموسم الجديد العمل المشترك مع رابطة الدوري لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى المسابقة وزيادة الإثارة، إلى جانب تنظيم فعاليات وأجواء تفاعلية للجماهير الرياضية التي وصف حضورها ودعمها بأنه المحرك الأساسي لنجاح بطولة دوري "يلو" في المواسم السابقة.
وفي حديثه عن استمرار الرعاية، أوضح الحميّد أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رسالة الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واهتمامها الكبير بالقطاع الرياضي بوصفه محل متابعة وتأثير واسع على شرائح المجتمع. واختتم الحميّد بالإشارة إلى أن مواسم الدوري القادمة ستكون أكثر تألقًا وإثارة ومتابعة من قبل الجماهير.
وكشف الحميّد عن خصم بمناسبة انطلاق الدوري بنسبة 20% بضاف الى خصومات العضويات وخصم بنسبة 50% على رسوم الشحن يمكن الاستفادة منها باستخدام الرمز DWRI25 عبر الرابط: https://yelo.onelink.me/z7Tl/Dawrina