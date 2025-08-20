الأهلي يسحق القادسية بخماسية ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر السعودي عقب فوزه الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في اللقاء الذي أُقيم يوم الأربعاء على أرضية ملعب هونغ كونغ الدولي ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025/2026.
حفلت المواجهة منذ بدايتها بالندية بعد الانطلاقة السريعة لكلا الفريقين من أجل فرض أسلوبهما الخاص على المواجهة، حيث جاءت البداية سريعة من قبل فريق القادسية الذي بادر إلى الهجوم حتى نجح في تسجيل هدف السبق الأول، حينما نفذ جاستون كرة متقنة من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها الأوروغوياني جاستون ألفاريز وحولها برأسه في المرمى (8).
سرعان ما أعاد الأهلي تنظيم صفوفه من جديد بحثًا عن التعديل، فسارع إلى الامتداد نحو المواقع الأمامية عبر التنويع في أساليب اللعب من أجل التفوق على الانضباط القادساوي، حيث نجح في ذلك بعد مرور 4 دقائق، حينما استغل الإيفواري فرانك كيسيه خطأ كارثيًا ليضع الكرة في شباك البلجيكي كاستيلس.
وعلى الرغم من الأفضلية للقادسية في بداية اللقاء، إلا أن ذلك لم يمنع من استقبالهم هدفًا آخر من علامة الجزاء، احتسبها الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرغوس بعد العودة لتقنية الفيديو، انبرى لها المهاجم الإنجليزي إيفان توني بكل نجاح في الشباك، وذلك عند الدقيقة 28.
ولم يظهر القادسية أي ردة فعل، في المقابل اشتعلت المدرجات مرة أخرى حينما عزز الأهلي النتيجة بالهدف الثالث بعد دقيقتين فقط، عبر الوافد الجديد الفرنسي إنزو ميلوت، بعد أن ترجم عملًا فنيًا مميزًا من زميله رياض محرز برأسه داخل الشباك.
وتعرض القادسية لمزيد من المعاناة عقب طرد لاعبه الغاني بونسو باه بعد حصوله على البطاقة الحمراء بسبب خطئه إثر تدخله القوي على إيبانيز في الدقيقة 40.
بدوره استمر الأهلي في نجاعته الهجومية، لينجح في تسجيل الهدف الرابع بعد كرة عرضية عالية أرسلها رياض محرز داخل الصندوق، ليرتقي الدولي الإيفواري فرانك كيسيه فوق الجميع ويتابعها برأسه بنجاح في المرمى، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء (45+2).
وفي الشوط الثاني واصل الأهلي أفضليته من خلال تعزيز تقدمه بالهدف الخامس الذي جاء بواسطة النيران الصديقة، عن طريق المدافع الإسباني ناتشو بعد أن حول عرضية جولينو بالخطأ في شباك فريقه، وذلك عند الدقيقة 61.
وسيواجه الأهلي فريق النصر، الذي ضمن مكانه في نهائي السوبر السعودي بفوزه على الاتحاد 2-1 أمس الثلاثاء في قبل النهائي.