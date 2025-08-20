الأهلي يسحق القادسية بخماسية ويتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي

سرعان ما أعاد الأهلي تنظيم صفوفه من جديد بحثًا عن التعديل، فسارع إلى الامتداد نحو المواقع الأمامية عبر التنويع في أساليب اللعب من أجل التفوق على الانضباط القادساوي، حيث نجح في ذلك بعد مرور 4 دقائق، حينما استغل الإيفواري فرانك كيسيه خطأ كارثيًا ليضع الكرة في شباك البلجيكي كاستيلس.