الأهلي يُهدر نقطتَيْن ثمينتَيْن بسقوطه في فخ التعادل أمام الأخدود

وفي الدقائق المتبقية من زمن مجريات اللقاء هدد الأهلي مرمى منافسه أكثر من مرة دون الوصول للشباك إلا في مناسبة واحدة، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل؛ ليطلق حكم المباراة صفارة النهاية بالتعادل بين الفريقين.