الأهلي يُهدر نقطتَيْن ثمينتَيْن بسقوطه في فخ التعادل أمام الأخدود

أهدر فريق الأهلي نقطتَيْن ثمينتَيْن بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 25.
ومنح النيجيري سافيور غودوين التقدم للضيوف من علامة الجزاء، من الركلة التي احتسبها الحكم عبدالله الخربوش إثر عرقلة مهاجم الأخدود من قِبل المدافع فهد الحمد، وذلك في الدقيقة الـ(45+6).
وبمطلع الشوط الثاني نجح الأهلي في إدراك التعادل عن طريق الدولي الجزائري رياض محرز من قذيفة صاروخية، أطلقها من على حدود منطقة الجزاء، استقرت في سقف المرمى عند الدقيقة الـ62.
وفي الدقائق المتبقية من زمن مجريات اللقاء هدد الأهلي مرمى منافسه أكثر من مرة دون الوصول للشباك إلا في مناسبة واحدة، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل؛ ليطلق حكم المباراة صفارة النهاية بالتعادل بين الفريقين.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ أضاف الأهلي نقطة لرصيده، الذي أصبح 11 نقطة في المركز الثامن، كما رفع الأخدود رصيده إلى 5 نقاط؛ أبقته في المركز السابع عشر (قبل الأخير).