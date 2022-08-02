الخبير في القانون الرياضي "الأمير": القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم للاتحاد والنصر

وكانت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت اليوم إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، 4 أشهر بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الثاني من أغسطس؛ وذلك على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بصورة غير قانونية بعد رحيله عن النصر.