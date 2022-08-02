الخبير في القانون الرياضي "الأمير": القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم للاتحاد والنصر

توقَّع خبير في القانون الرياضي بعد إسدال الستار عن القضية الأبرز هذا الموسم، التي دارت أحداثها بين ثلاثة أطراف (نادي النصر والاتحاد واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله)، أن تتوجه إدارة النصر إلى الاستئناف لزيادة العقوبة بعد إيقاف حمدالله 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال.
وبيَّن الخبير في القانون الرياضي أحمد الأمير أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، وقال إن قراءته القانونية بأن كلا الطرفين سوف يقوم بالاستئناف، النصر لزيادة مدد العقوبات والغرامات، بينما الاتحاد لإلغاء العقوبات والغرامات أو تخفيفها.
وكانت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت اليوم إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، 4 أشهر بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الثاني من أغسطس؛ وذلك على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بصورة غير قانونية بعد رحيله عن النصر.
وقالت لجنة الاحتراف في بيانها إنه تم إيقاف اللاعب المغربي حمدالله 4 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.