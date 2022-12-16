إلغاء رسوم تأشيرات الدخول لحضور خليجي 25

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلغاء رسوم تأشيرات الدخول أمام المشجعين الراغبين بحضور مباريات بطولة "خليجي 25" المقررة في مدينة البصرة مطلع العام القادم 2023.
وذكر الاتحاد العراقي، في بيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق لكل من يرغب بحضور "خليجي 25"، التي ستقام في البصرة في السادس من يناير 2023".
وأضاف البيان: "هذه الخطوة تهدف إلى دعم البطولة وتسهيل وجود الجمهور بسهولة وانسيابية عالية وإنجاحها".
وتابع البيان: "وفرَ اتحادُ الكرة، معززًا بالدعم الحكوميّ والتعاون مع الحكومةِ المحليّة في البصرة؛ جميعَ مستلزمات نجاح البطولةِ من النواحي الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة، وذلك من أجل إظهارها بشكلٍ يليقُ بتاريخِ كرتنا والبطولاتِ الخليجيّة".
ويستضيف العراق "خليجي 25" في مدينة البصرة في الفترة من السادس إلى التاسع عشر من يناير 2023، بمشاركة 8 منتخبات وُزعت على مجموعتين.
ووضعت قرعة "خليجي 25" منتخبات اليمن وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب البلد المضيف العراق، وضمت الثانية منتخبات الكويت وقطر والإمارات، وحاملة اللقب البحرين.
ويتوقع تدفق أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف دول الخليج العربي لحضور مباريات البطولة عبر دولة الكويت ومنفذها الحدودي البري المؤدي إلى مدينة البصرة.
وهذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي بعد النسخة الخامسة، التي أقيمت في العاصمة بغداد 1979 وتوّج العراق بلقبها.