إلغاء رسوم تأشيرات الدخول لحضور خليجي 25

وذكر الاتحاد العراقي، في بيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق لكل من يرغب بحضور "خليجي 25"، التي ستقام في البصرة في السادس من يناير 2023".