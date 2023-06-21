التعاون يعزز دفاعاته باللاعب وليد الأحمد لعامين

أعلن نادي التعاون، اليوم الأربعاء، تعاقده مع وليد الأحمد مدافع فريق الفيصلي، بعقد يمتد لعامين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع المدافع وليد الأحمد بعقد يمتد إلى مدة موسمين".
وأضاف : "قدّمت إدارة النادي من جهتها شكرها وتقديرها لوسيط اللاعبين الأستاذ غرم العمري على جهوده في إتمام الصفقة؛ ومتمنية للاعب التوفيق والنجاح مع النادي".
واختار المدافع الشاب بعد نهاية عقده مع الفيصلي تمثيل فريق التعاون، على الرغم من تلقيه مجموعة عروض من دوري المحترفين، لكنه فضل الانتقال إلى التعاون نظرًا لوجود المدرب شاموسكا، الذي سبق أن أشرف عليه، في صفوف الفيصلي خلال موسم 2019، وحصد معه كأس الملك.
وكان اللاعب قد انضم إلى برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم موسم 2019، مع مجموعة من اللاعبين، قبل العودة لناديه الهلال في صيف 2020.