التعاون يعزز دفاعاته باللاعب وليد الأحمد لعامين

واختار المدافع الشاب بعد نهاية عقده مع الفيصلي تمثيل فريق التعاون، على الرغم من تلقيه مجموعة عروض من دوري المحترفين، لكنه فضل الانتقال إلى التعاون نظرًا لوجود المدرب شاموسكا، الذي سبق أن أشرف عليه، في صفوف الفيصلي خلال موسم 2019، وحصد معه كأس الملك.