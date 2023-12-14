من جديد.. "الاتحاد" يستهدف التعاقد مع "دافيد الابا" نجم ريال مدريد

عاد نادي الاتحاد من جديد لمحاولاته الجادة للحصول على خدمات النمساوى دافيد الابا نجم ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.
وكشفت صحيفة "Bolavip" عن أن مدافع ريال مدريد سبق وأن رفض عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد بلغت قيمته نحو 20 مليون يورو في الموسم الواحد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ووفقًا لذات الصحيفة فإن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب نادي الاتحاد يتطلع للتعاقد مع لاعب ريال مدريد، ليكون بمثابة تعزيز مهم لمشروعه الكبير في مدينة جدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الابا أصبح هدفًا أساسيًا لدفاع غالاردو، مشددةً على أن عرض الاتحاد للحصول على خدماته قائم لا ينتهي، وهو نفس السيناريو الذي تضعه للكرواتي لوكا مودريتش.
وينتهي عقد دافيد الابا البالغ من العمر 31 عامًا، مع ريال مدريد في يونيو 2026، الذي يلعب في صفوفه منذ يوليو 2021، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب النمساوي منذ 2009، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.