من جديد.. "الاتحاد" يستهدف التعاقد مع "دافيد الابا" نجم ريال مدريد

وينتهي عقد دافيد الابا البالغ من العمر 31 عامًا، مع ريال مدريد في يونيو 2026، الذي يلعب في صفوفه منذ يوليو 2021، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، كما يلعب للمنتخب النمساوي منذ 2009، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.