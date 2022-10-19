صحيفة إنجليزية ترشّح خمسة لاعبين "سعوديين" لمشاهدتهم في بطولة كأس العالم.. تعرف عليهم

وعن ياسر الشهراني قالت إنه خاض أول مباراة دولية له في لقاء ودي 2012 مع إسبانيا، وأصبح الآن أحد أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب حيث شارك في 66 مباراة دولية.