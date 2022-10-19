صحيفة إنجليزية ترشّح خمسة لاعبين "سعوديين" لمشاهدتهم في بطولة كأس العالم.. تعرف عليهم

سلّطت صحيفة "supersport" الإنجليزية الضوء على خمسة لاعبين سعوديين بقائمة المنتخب السعودي على أنهم يستحقون المشاهدة من قبل مراقبي الأندية في مونديال قطر2022.
وقالت الصحيفة إن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي ضم نجوماً مرموقين مثل: سالم الدوسري، وسلمان الفرج، وعبد الإله العمري، وياسر الشهراني، وفراس البريكان.
وقالت الصحيفة عن سالم الدوسري إنه يعد موهبة فريدة من نوعها، وظهر لأول مرة على المستوى الدولي منذ 10 سنوات ومازال يواصل تقديم عروض ملفتة للنظر على مستوى النادي والمستوى الدولي.
فيما استطاع عبد الإله العمري مدافع النصر صاحب الـ25 عاماً، إثبات نفسه كواحد من أبرز اللاعبين في المسابقة السعودية، حيث شارك في جميع مباريات التصفيات باستثناء واحدة.
وعن ياسر الشهراني قالت إنه خاض أول مباراة دولية له في لقاء ودي 2012 مع إسبانيا، وأصبح الآن أحد أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب حيث شارك في 66 مباراة دولية.
وعن سلمان الفراج لاعب وسط الهلال وكابتن المنتخب السعودي، والبالغ من العمر 33 عاماً، قالت إنه يقدم مستوى عالياً باستمرار في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن هيرفي رينارد يؤمن بالموهبة الشابة فراس البريكان (22) عاماً، لاعب نادي الفتح حيث منحه المدرب الفرنسي أول فرصة له بعمر الـ19.