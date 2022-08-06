"ند الشبا" تُشعل المنافسة وتُخلِف توقعات الحضور.. خليفة" يؤكد: القادم أجمل

ولفتت المطية أنظار الحضور، وأشعلت التنافس في الشوط الأول مساء اليوم بفئة جذاع بكار، وخالفت توقعات المحللين الذين رصدوا التوقعات عن الفائزين لكل الأشواط التنافسية؛ وذلك بعد عرض مسيرة الإنجازات التي حققتها المطايا بمختلف سباقات الهجن.