"ند الشبا" تُشعل المنافسة وتُخلِف توقعات الحضور.. خليفة" يؤكد: القادم أجمل

حققت "ند الشبا" المركز الأول في الشوط المسائي الأول فئة جذاع بكار، بتوقيت 8:16:396 ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
ولفتت المطية أنظار الحضور، وأشعلت التنافس في الشوط الأول مساء اليوم بفئة جذاع بكار، وخالفت توقعات المحللين الذين رصدوا التوقعات عن الفائزين لكل الأشواط التنافسية؛ وذلك بعد عرض مسيرة الإنجازات التي حققتها المطايا بمختلف سباقات الهجن.
وأوضح خليفة الدوسري، ممثل عزب سعيد بن جابر الحربي، أنهم حققوا المراكز الأولى؛ وذلك في الشوط الأول للفترة المسائية بمشاركتهم بالمطية "ند الشبا" بتوقيت 8:16.396، بالإضافة لمشاركتهم بالمطية "حرب" وحققوا أيضًا المركز الأول في الشوط المسائي الثاني فئة جذاع قعدان بتوقيت 8:11:104.
وعن مشاركتهم بالمطية "ند الشبا"، قال خليفة: "تعمدت مفاجأة الحضور لخطف المركز الأول، وسط منافسة قوية وشريفة بين الملاك وعلى الهواء مباشرة، كما غيّرت المطية مسار توقعات وترشيحات المحللين بالأشواط المسائية".
وأضاف: "وُفقنا بفضل من الله بالحصول على المراكز الأولى، ونعلن استعدادنا للرموز، ونؤكد للجميع بأن القادم أفضل".
وتَحدّث خليفة عن سلالة "شاهين آل نهيان" بأنها لديهم في العزبة وجاهزة لسباقات الهجن وتُحقق المراكز المتقدمة ومنها "حرب" و"ند الشبا" وسيشاهد الملاك والحضور المفاجأة في السباقات الأخرى.