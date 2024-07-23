عبدالرزاق حمدالله يعرب عن فخره في مواصلة اللعب في الدوري السعودي.. ويودع الاتحاد

وأضاف: "فخر لي بأن أظل وأستمر بين إخوتي في السعودية، وأن أكون ضمن كوكبة النجوم في أقوى دوري عربي وآسيوي ومحط أنظار العالم لما يشهده من تطور كبير، وسأسعى دائماً كما هو معروف عن حمد الله، بأن أنافس وأقدم كل ما لدي لخدمة فريقي وزملائي والوصول إلى الفوز وكسب جميع التحديات والصعاب".