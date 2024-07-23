عبدالرزاق حمدالله يعرب عن فخره في مواصلة اللعب في الدوري السعودي.. ويودع الاتحاد

أعرب المهاجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله عن فخره بمواصلة مسيرته الكروية في الدوري السعودي للمحترفين، الذي وصفه بأنه أقوى دوري عربي وآسيوي ومحط أنظار العالم وذلك عقب انتقاله لصفوف نادي الشباب.
وكتب عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، اليوم الثلاثاء: "اليوم أنتقل من عميد الأندية إلى شيخها، لأبدأ مسيرة جديدة مع كبير العاصمة الشباب".
وأضاف: "فخر لي بأن أظل وأستمر بين إخوتي في السعودية، وأن أكون ضمن كوكبة النجوم في أقوى دوري عربي وآسيوي ومحط أنظار العالم لما يشهده من تطور كبير، وسأسعى دائماً كما هو معروف عن حمد الله، بأن أنافس وأقدم كل ما لدي لخدمة فريقي وزملائي والوصول إلى الفوز وكسب جميع التحديات والصعاب".
وفي تدوينة ثانية وجه المهاجم المغربي شكره لإدارة الشباب، وطالب من جماهير النادي أن تكون خلف الفريق قائلاً: "وبهذه المناسبة أشكر رجالات الشباب وعلى رأسهم سمو الأمير عبدالرحمن بن تركي ورئيس النادي أخي محمد المنجم على ثقتهم بي وحرصهم بأن أكون ضمن كتيبة الليوث.. وكلمة أخيرة للجمهور الشبابي كونوا فقط على الموعد دائماً وخلف الفريق وسأسعى برفقة زملائي اللاعبين ببذل أقصى الجهد لإسعادكم وتقديم أفضل ما لدينا إن شاء الله".
كما حرص اللاعب على توجيه رسالة وداع لناديه السابق الاتحاد، بعد رحيله عن صفوفه والانتقال لنادي الشباب.
قال حمدالله عبر حسابه على منصة (إكس): "قصتي معكم لم تكن كأي قصة، كانت كلها تحديات ومغامرات ونجاحات، قصة يملؤها الكثير من الحب والعشق والاحترام".
وأضاف: "غادرت النادي الآن، وستبقى الذكريات الجميلة التي عشتها في قلبي، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع من كانوا في الإدارة بقيادة أخي وحبيبي أنمار الحائلي (الرئيس السابق لنادي اتحاد جدة) وصديقي العزيز أحمد الكعكي، وأشكر كل العاملين في النادي واحداً تلو الآخر، وشكر خاص لإخواني اللاعبين وأتمنى لهم حظاً سعيداً".
وتابع: "وشكري الكبير سيكون موجهاً للجمهور الفخم الذي كان سنداً وعشت معكم لحظات لن تنسى، وستظل في ذاكرتي ما حييت".
وكان نادي الشباب أعلن في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قادماً من صفوف الاتحاد، الذي قضى معه قرابة عامين ونصف، وحقق معه لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.
وتعد محطة الشباب ثالث محطات اللاعب في الملاعب السعودي، بعد أن دافع عن ألوان النصر والاتحاد، جعلته يتربع في المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين برصيد 129 هدفاً، خلف المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي السابق، الذي يملك في رصيده 144 هدفاً.