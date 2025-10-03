الحسم يقترب.. منتخبات آسيا تبدأ ملحق الطريق إلى كأس العالم 2026

يستهل منتخب عُمان مشواره بمواجهة قطر على ستاد جاسم بن حمد عند السادسة مساءً. ويدخل المنتخب العُماني التصفيات بحثًا عن تأهّله الأول تاريخيًا، مستندًا إلى تفوّقه الأخير على قطر 2-1 في كأس الخليج 2024. أما المنتخب القطري، بطل آسيا 2023، فيسعى لانطلاقة قوية على أرضه في محاولته الحادية عشرة للتأهّل، بعد ظهوره الأول في المونديال 2022.