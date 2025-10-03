الحسم يقترب.. منتخبات آسيا تبدأ ملحق الطريق إلى كأس العالم 2026

تنطلق الأربعاء 8 أكتوبر منافسات الملحق الآسيوي المؤهّل إلى كأس العالم 2026، حيث تخوض ستة منتخبات صراعًا فاصلاً على مقعدين متبقّيَين للقارة في النهائيات، وسط ترقّب جماهيري واسع لمواجهات قوية ومثيرة.
وتُقسَم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، يتأهّل متصدّر كل منهما مباشرة إلى كأس العالم، لينضم إلى المنتخبات الستة الآسيوية التي ضمنت بطاقتها مسبقًا. وتُقام مباريات المجموعة الأولى في الدوحة بإشراف الاتحاد القطري لكرة القدم، بينما تستضيف جدة منافسات المجموعة الثانية تحت تنظيم الاتحاد السعودي لكرة القدم.
يستهل منتخب عُمان مشواره بمواجهة قطر على ستاد جاسم بن حمد عند السادسة مساءً. ويدخل المنتخب العُماني التصفيات بحثًا عن تأهّله الأول تاريخيًا، مستندًا إلى تفوّقه الأخير على قطر 2-1 في كأس الخليج 2024. أما المنتخب القطري، بطل آسيا 2023، فيسعى لانطلاقة قوية على أرضه في محاولته الحادية عشرة للتأهّل، بعد ظهوره الأول في المونديال 2022.
وفي الجولة الثانية، يلتقي منتخب الإمارات مع عُمان يوم 11 أكتوبر عند الساعة 8:15 مساءً، في تكرار لمواجهتهما الأخيرة بكأس الخليج التي انتهت 1-1. الإمارات تدخل التصفيات للمرة الحادية عشرة بحثًا عن تأهّلها الثاني منذ مشاركتها الوحيدة في مونديال 1990.
يستضيف ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قمة السعودية وإندونيسيا يوم 8 أكتوبر عند الساعة 8:15 مساءً. المنتخب الإندونيسي، صاحب المشاركة التاريخية الوحيدة عام 1938، قدّم مفاجآت في الدور السابق بالفوز على السعودية إيابًا لأول مرة. في المقابل، يسعى "الأخضر" لرد اعتباره، وحجز تأهّله الثالث تواليًا والسابع في تاريخه.
وفي 11 أكتوبر، يلتقي العراق مع إندونيسيا عند الساعة 10:30 مساءً، حيث يطمح "أسود الرافدين" للعودة إلى كأس العالم بعد غياب منذ نسخة 1986، مع أفضلية تاريخية واضحة بعد انتصاره في آخر ثماني مواجهات بين المنتخبين.
تختتم مرحلة المجموعات يوم 14 أكتوبر بلقاء قطر مع الإمارات، والسعودية مع العراق، في مواجهتين قد تحدّدان هوية المتأهّلين. وسيخوض وصيف كل مجموعة فرصة أخيرة عبر مباراة فاصلة من ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر، لتحديد المنتخب الذي سيمثّل آسيا في الملحق العالمي المؤهّل، حيث يلتقي منافسين من قارات أخرى للظفر بأحد المقعدين الإضافيين نحو المونديال.