بحضور جماهيري تجاوز الـ19 ألفًا وبالأهازيج الشهيرة.. الأخضر يتربع على القمة

شهد لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الطاجيكي، أمس الخميس، حضورًا جماهيريًا تجاوز الـ19 ألفًا، حيث ساندت الجماهير الأخضر بحماس طوال الـ90 دقيقة، وهتفت بالأهازيج الشهيرة التي ارتبطت بمسيرة الأخضر، مثل "اوه يا سعودي" و "الله الله يا منتخبنا".
ويعد اللقاء هو الثالث من جولات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأسي العالم 2026 وآسيا 2027، والذي احتضنه ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وانتهى سعوديًا بهدف وحيد دون مقابل، أحرزه قائد المنتخب "سالم الدوسري" حافظ الأخضر من خلاله على صدارة مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.
ويلتقي الأخضر مجددًا بالطاجيك، الثلاثاء المقبل، في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان.