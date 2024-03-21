بحضور جماهيري تجاوز الـ19 ألفًا وبالأهازيج الشهيرة.. الأخضر يتربع على القمة

شهد لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الطاجيكي، أمس الخميس، حضورًا جماهيريًا تجاوز الـ19 ألفًا، حيث ساندت الجماهير الأخضر بحماس طوال الـ90 دقيقة، وهتفت بالأهازيج الشهيرة التي ارتبطت بمسيرة الأخضر، مثل "اوه يا سعودي" و "الله الله يا منتخبنا".